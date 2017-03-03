17:20 | ФУТБОЛ — Испания

Валерий Карпин: "Всем было прикольно, что я спел по-баскски, тем более с моим-то слухом и моим голосом"

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Бывший полузащитник "Реал Сосьедад" Валерий Карпин вспомнил, как во время пребывания в Стране Басков поучаствовал на одном из местных телевизионных шоу. Экс-наставник "Спартака" отметил, что все были довольны пением в его исполнении.

– Была передача, на которой известные люди что-нибудь делали: стихи рассказывали, пели, танцевали, – сказал в эфире La Liga Карпин. – Им захотелось, чтобы я спел на баскском языке. Понятное дело, что по-баскски я не говорю, знаю три слова. Но всем было прикольно, что русский поет на баскском языке, тем более поет, с моим-то слухом и моим голосом.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Брючата на Валере ОЧЕНЬ прикольные (по нынешним временам), в них и два Валеры вполне поместились бы. А вот с пением Валера-верим явно не дружил, в "хулио-иглесиасы" не пробился.

17:40

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