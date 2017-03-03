Валерий Карпин: "Всем было прикольно, что я спел по-баскски, тем более с моим-то слухом и моим голосом"

Бывший полузащитник "Реал Сосьедад" Валерий Карпин вспомнил, как во время пребывания в Стране Басков поучаствовал на одном из местных телевизионных шоу. Экс-наставник "Спартака" отметил, что все были довольны пением в его исполнении.

– Была передача, на которой известные люди что-нибудь делали: стихи рассказывали, пели, танцевали, – сказал в эфире La Liga Карпин. – Им захотелось, чтобы я спел на баскском языке. Понятное дело, что по-баскски я не говорю, знаю три слова. Но всем было прикольно, что русский поет на баскском языке, тем более поет, с моим-то слухом и моим голосом.