Валерий Карпин: "В "Реал Сосьедад" мне сказали: "Куришь до тренировки, после тренировки, но хотя бы во время тренировки не кури"

Бывший полузащитник "Реал Сосьедад" Валерий Карпин рассказал, как один раз случайно отошел покурить во время тренировки баскского клуба. Экс-наставник "Спартака" отметил, что дисциплинарных проблем в связи с этим не возникло.

– Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале, – сказал Карпин в эфире "La Liga Карпина". – Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: "Все, ладно, пошли уже". Оказывается, тренировка еще не закончилась, была еще растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит тренер и говорит: "Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку".

Потом Рейнальд Денуэкс меня вызвал и говорит: "Валера, куришь до тренировки, после тренировки, это понятно, но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури. Говорю: "Ок, хорошо, мистер".