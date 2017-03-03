18:48 | ФУТБОЛ — Испания

Валерий Карпин: "В "Реал Сосьедад" мне сказали: "Куришь до тренировки, после тренировки, но хотя бы во время тренировки не кури"

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Бывший полузащитник "Реал Сосьедад" Валерий Карпин рассказал, как один раз случайно отошел покурить во время тренировки баскского клуба. Экс-наставник "Спартака" отметил, что дисциплинарных проблем в связи с этим не возникло.

– Однажды была у нас тренировка в тренажерном зале, – сказал Карпин в эфире "La Liga Карпина". – Думал, занятие уже закончилось. Ну и говорю своему напарнику по курению Дарко Ковачевичу: "Все, ладно, пошли уже". Оказывается, тренировка еще не закончилась, была еще растяжка. Ну и туда, где мы курили, заходит тренер и говорит: "Ребята, а вы что здесь делаете? Ну-ка давайте быстро на тренировку".

Потом Рейнальд Денуэкс меня вызвал и говорит: "Валера, куришь до тренировки, после тренировки, это понятно, но, пожалуйста, хотя бы во время тренировки не кури. Говорю: "Ок, хорошо, мистер".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Seminar

Эх! раньше и пили, и курили, и играли ! А сейчас один инстаграм в голове!

19:41

горнолыжник из Горно-Алтайска

Валера красавец!))

19:06

баламошка

И чему это Валера учит молодое поколение?

18:57

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