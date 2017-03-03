Валерий Карпин: "Контракт с "Реал Сосьедад" подписал прямо на капоте"

Бывший полузащитник "Реал Сосьедад" Валерий Карпин отметил, что переговоры о переходе в баскский клуб провел на сборах в Новогорске. Экс-наставник "Спартака" отметил, что переводчиком в разговоре сторон выступил Игорь Корнеев.

– Перед чемпионатом мира-1994 вице-президент "Спартака" подошел и спросил, хочу я или не хочу уехать в Испанию, – сказал в эфире La Liga Карпин. – Сначала он встретился с представителями "Реал Сосьедад", но предложенные условия меня не устроили. Вице-президент "Спартака" не имел права разговаривать о моих личных условиях, тогда и агентов не было.

Люди из "Реал Сосьедад", не понимая ситуации, решили прилететь в Москву. Мы в это время были на сборах в Новогорске. Так как не было переводчиков, я попросил Игоря Корнеева помочь с переводом. К тому времени они уже переделали контракт. Там на стоянке машины стояли, и я прямо на капоте подписал первый контракт с ними.