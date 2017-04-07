"Валенсия" вырвала победу у "Сельты"

"Валенсия" в матче 30-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле "Сельту" - 3:2. Победный мяч в этой встрече забил полузащитник Карлос Солер на 86-й минуте встречи. "Летучие мыши" после этого результата отдалились от зоны вылета на расстояние 14 очков.

Чемпионат Испании

Ла лига

30-й тур

"Валенсия" - "Сельта" - 3:2 (1:1)

Голы: Кабраль, 16 (0:1). Парехо, 38 (1:1). Эль-Хаддади, 67 (2:1). Аспас, 80 - с пенальти (2:2). Солер, 86 (3:2).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Сикейра (Лато, 65), Мангала, Жоау Канселу, Перес, Парехо, Солер, Орельяна (Медран, 87), Дзадза (Мина, 71), Эль-Хаддади.

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Хонни Кастро, Васс (Юльсагер, 74), Эрнандес, Радойя, Бовю (Росси, 74), Аспас, Бонгонда (Хосабед Санчес, 66).

Предупреждения: Орельяна, 22. Бонгонда, 30.

Судья: Фернандес Борбалан.

6 апреля. Валенсия. Стадион "Mestalla".