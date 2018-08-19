"Валенсия" вспомнила о голе Черышева в ворота "Атлетико" в преддверии матча с мадридским клубом

"Валенсия" в официальном Твиттере опубликовала видео, на котором нападающий Денис Черышев забил гол в ворота "Атлетико". 27-летний россиянин выступал за "летучих мышей" на правах аренды в 2016 году, а летом 2018 года снова присоединился к этой команде.
Flash🔙 @valenciacf_en 🆚 @atletienglish– Valencia CF English 🦇💯 (@valenciacf_en) 19 августа 2018 г.
Who remembers this @Cheryshev goal ❓
↘️https://t.co/f85rML9p0w pic.twitter.com/uxV6X8R7ZY
"Валенсия" сыграет с "Атлетико" в матче первого тура чемпионата Испании, который состоится завтра в 21:00.