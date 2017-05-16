"Валенсия" установила в новом контракте хавбека команды отступные в 80 миллионов евро

Полузащитник "Валенсии" Карлос Солер продлил контракт с "летучими мышами", информирует клубная пресс-служба. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2021 года, тогда как предыдущее истекало в 2018-м.

Отмечается, что отступные за хавбека составят 80 миллионов евро. В уходящем сезоне 20-летний игрок провел 25 матчей во всех турнирах, забив 3 гола, один раз ассистировав партнеру и получив 4 желтые карточки.