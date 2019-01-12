"Валенсия" упустила победу над "Вальядолидом", Черышев отыграл 87 минут

"Валенсия" сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев провел на поле 87 минут и не отметился результативными действиями.

"Валенсия" занимает 11-е место в чемпионате Испании, имея в активе 23 очка. "Вальядолид" с 22 баллами располагается на 14-й строчке.

Чемпионат Испании

Лига 1

19-й тур

"Валенсия" - "Вальядолид" - 1:1 (0:0)

Голы: Парехо, 71 (1:0). Рубен Алькарас, 82 (1:1).

Нереализованный пенальти: Родриго, 54 (вратарь)

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Кокелен, 56), Солер, Родриго, Черышев (Ли Кан Ин, 87), Мина (Гамейро, 80).

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Мойяно, Рубен Алькарас, Ануар (Мичел, 65), Вилья (Чоп, 79), Кеко (Антоньито, 59), Оскар Плано, Энес Унал.

Предупреждения: Оскар Плано, 13. Начо Мартинес, 20. Энес Унал, 37. Парехо, 64. Рубен Алькарас, 67. Калеро, 76. Кокелен, 82.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

12 января. Валенсия. Стадион "Месталья".

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