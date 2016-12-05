"Валенсия" упустила победу над Малагой в компенсированное время

"Валенсия" сыграла вничью с "Малагой" в домашнем матче 14-го тура чемпионата Испании со счетом 2:2. При этом гости забили второй гол на третьей компенсированной минуте.

Чемпионат Испании

Лига 1

14-й тур

"Валенсия" – "Малага" – 2:2 (2:1)

Голы: Пабло Форнальс, 3 (0:1). Родриго, 7 (1:1). Медран, 34 (2:1). Пабло Форнальс, 90+3 (2:2).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Сикейра (Хосе Гайя, 58), Мангала, Абденнур, Жоау Канселу, Марио Суарес, Парехо (Картабия, 69), Медран, Родриго, Эль-Хаддади (Мина, 84).

"Малага": Бойко, Торрес Гомес, Росалес, Рикка, Вильянуэва, Кастро (Дуда, 63), Камачо, Аньор (Хони, 69), Пабло Форнальс, Сантос (Эн-Несири, 77), Онтиверос.

Предупреждения: Кастро, 9. Родриго, 44. Жоау Канселу, 68. Гарай, 73. Медран, 73. Абденнур, 85.

Судья: Игресиас Вильянуэва.

Валенсия. Стадион "Mestalla".