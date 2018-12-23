"Валенсия" - "Уэска": Черышев сыграет в стартовом составе

Стал известен стартовый состав "Валенсии" на матч 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски". Российский полузащитник Денис Черышев сыграет в стартовом составе.

"Валенсия": Нету, Пиччини, Гарай, Диакаби, Гайя, Солер, Васс, Парехо, Черышев, Мина, Родриго Морено.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени. На сайте "СЭ" можно будет посмотреть его видеотрансляцию.

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