"Валенсия" сыграла вничью с "Сельтой" в 34-м туре чемпионата Испании. "Летучие мыши" набрали 66 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице. Команда опережает идущий пятым "Бетис" на 11 баллов. "Сельта" с 45 очками располагается на десятой позиции.



Чемпионат Испании

Ла лига

34-й тур

"Сельта" - "Валенсия" - 1:1 (0:0)

Голы: Мина, 59 (0:1). М.Гомес, 63 (1:1).

"Сельта": Альварес, Кабраль, Ронкалья (Фонтас, 20), Мальо, С.Гомес (Эрнандес, 72), Васс, Лоботка, Хосабед Санчес, Систо (Эмре Мор, 81), Мендес, М.Гомес.

"Валенсия": Нету, Гарай, Габриэл Паулиста, Везу, Лато, Кондогбья, Перейра, Солер, Родриго, Мина (Вьетто, 85), Гонсалу Гедеш (Торрес, 78).

Предупреждения: С.Гомес, 43. Везу, 63. Гарай, 90.

Судья: УНДИАНО МАЛЬЕНКО.

21 апреля. Виго. Стадион "Balaidos".

Турнирая таблица чемпионата Испании