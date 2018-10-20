"Валенсия" сыграла вничью с "Леганесом", Черышев был заменен из-за травмы

"Валенсия" сыграла вничью с "Леганесом" (1:1) в матче девятого тура чемпионата Испании. У хозяев отличился Хосе Гайя, у гостей - Херард Гумбау (с пенальти).

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев в первом тайме получил травму и был заменен. На 16-й минуте вместо него на поле вышел Карлос Солер.

"Валенсия" набрала 10 очков и на данный момент занимает 12-е место. У "Леганеса" восемь очков и 17-я позиция.

В следующем туре "Леганес" на выезде сыграет с "Леванте", а "Валенсия" - с "Атлетиком".

Чемпионат Испании

Ла лига

9-й тур

"Валенсия" - "Леганес" - 1:1 (0:0)

Голы: Херард Гумбау, 63 - с пенальти (0:1). Хосе Гайя, 85 (1:1).

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини (Батшуайи, 59), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс, Кокелен (Торрес, 78), Гамейро, Родриго, Черышев (Солер, 16).

"Леганес": Куэльяр, Хуанфран, Омеруо (Рауль Гарсия, 70), Сиовас, Сильва, Рубен Перес, Херард Гумбау, Весга, Оскар Родригес, Эль-Жар (Тарин, 46), Каррильо (Мерино, 43).

Предупреждения: Оскар Родригес, 33. Херард Гумбау, 48. Парехо, 90+3.

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).

20 октября. Валенсия. Стадион "Месталья".

Все о чемпионате Испании - здесь.