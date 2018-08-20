"Валенсия" сыграла вничью с "Атлетико". Черышев остался в запасе

В матче 1-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Атлетико". Встреча завершилась со счетом 1:1.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, который этим летом перебрался в этот клуб из "Вильярреала", провел игру в запасе. Этот матч был для него первым после возвращения в "Валенсию".

Голом в составе валенсийцев отметился Родриго, а у "Атлетико" забил Анхель Корреа.

Чемпионат Испании

Лига 1

1-й тур

"Валенсия" – "Атлетико" – 1:1 (0:1)

Голы: Корреа, 26 (0:1). Родриго, 56 (1:1).

"Валенсия": Нету, Пиччини, Габриэл Паулиста, Гарай (Диакаби, 67), Хосе Гайя, Солер (Батшуайи, 76), Парехо, Кондогбья, Васс, Родриго, Мина (Гамейро, 67).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Филипе Луис, Корреа (Партей, 81), Коке, Сауль, Лемар (Витоло, 63), Диегу Коста, Гризманн (Мартинш, 72).

Предупреждения: Савич, 13. Гарай, 45+1. Хуанфран, 52. Филипе Луис, 63. Родриго, 70.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

20 августа. Валенсия. Стадион "Mestalla".