"Валенсия" - "Севилья": Черышев остался в запасе, Промес сыграет с первых минут

"Валенсия" и "Севилья" объявили составы на матч 15-го тура чемпионата Испании. Экс-нападающий "Спартака" Квинси Промес начнет встречу с первых минут в составе андалусийцев, российский форвард "летучих мышей" Денис Черышев остался в запасе.

Состав "Валенсии": Нету, Васс, Гарай, Паулиста, Гайа, Солер, Коклен, Парехо, Гедеш, Родриго, Мина.

Запасные: Доменек, Пиччини, Кондогбиа, Ферран, Диакаби, Черышев, Батшуайи.

Состав "Севильи": Вацлик, Гомез, Кьяйер, Бен Йеддер, Банега, А. Силва, Сарабиа, Эскудеро, Промес, Васкес, Меркадо.

Запасные: Сориано, Амаду, Меса, Нолито, Муриэль, Арана, Гнагнон.

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