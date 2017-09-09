"Валенсия" с Гараем сыграла вничью с "Атлетико"

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на своем поле сыграла вничью с "Атлетико" – 0:0. В стартовом составе хозяев вышел экс-защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай, которым летом интересовался "Спартак". На 74-й минуте аргентинец был заменен на новичка "летучих мышей" Джейсона Мурильо, арендованного у "Интера".

Обе команды остаются непобежденными в чемпионате, на счету каждой по пять очков. "Валенсия" расположилась на пятой строчке в таблице, "Атлетико" идет шестым.

Чемпионат Испании

Ла лига

3-й тур

"Валенсия" – "Атлетико" – 0:0

"Валенсия": Нету, Гарай (Мурильо, 74), Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Перейра (Гонсалу Гедеш, 61), Солер, Дзадза, Родриго (Мина, 70).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Савич, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Вьетто (Фернандо Торрес, 65), Феррейра-Карраско (Гайтан, 60), Корреа (Гамейро, 72).

Предупреждение: Монтойя, 35.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

9 сентября. Валенсия. Стадион "Месталья".