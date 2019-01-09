"Валенсия" с Черышевым в составе проиграла "Спортингу" в Кубке Испании

Хихонский "Спортинг" обыграл "Валенсию" в первом матче 1/8 финала Кубка Испании - 2:1. Победный мяч забил нападающий Ник Блэкмен.

В составе "летучих мышей" на поле на 80-й минуте вышел полузащитник Денис Черышев. Россиянин заменил нападающего Кевина Гамейро.

Кубок Испании

1/8 финала

Первый матч

"Спортинг" - "Валенсия" - 2:1 (1:1)

Голы: Хави Ноблехас, 34 (1:0). Парехо, 45 (1:1). Блэкмен, 79 (2:1).

"Спортинг": Мартин, Молинеро, Канелья, Бабен, Хави Ноблехас (Травер, 67), Родригес, Кофи, Эрнан (Диас, 67), Перес, Соуза, Хименес (Блэкмен, 78).

"Валенсия": Доменеч, Хосе Гайя, Везу, Диакаби, Парехо, Васс (Пиччини, 68), Солер, Ли Кан Ин, Гамейро (Черышев, 81), Батшуайи (Родриго, 46), Торрес.

Предупреждения: Хименес, 32. Везу, 36.

Судья: Ундиано Мальенко.

8 января. Хихон. Стадион "El Molinon".