"Валенсия" с Черышевым обыграла "Сельту"

"Валенсия" в матче 20-го тура чемпионата Испании обыграла "Сельту" - 2:1. Победный мяч в конце встречи забил Родриго.

В составе "летучих мышей" 60 минут на поле провел российский полузащитник Денис Черышев, который был после этого заменен.

Чемпионат Испании

Лига 1

20-й тур

"Сельта" - "Валенсия" - 1:2 (1:0)

Голы: Араухо, 40 (1:0). Торрес, 71 (1:1). Родриго, 84 (1:2).

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Араухо, Мальо, Хункa, Лоботка (Бельтран, 89), Хосабед Санчес, Буфаль (Эмре Мор, 71), Мендес, Систо (Юльсагер, 82), Гомес.

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кокелен (Васс, 79), Солер (Гамейро, 61), Родриго, Черышев (Торрес, 61), Мина.

Предупреждения: Хосабед Санчес, 11. Габриэл Паулиста, 42. Солер, 42. Мендес, 58. Мальо, 76. Торрес, 80. Ронкалья, 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

19 января. Виго. Стадион "Балаидос".