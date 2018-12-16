"Валенсия" с Черышевым не смогла обыграть "Эйбар"

"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.

Полузащитник сборной России Денис Черышев отыграл за "Валенсию" 82 минуты, после чего был заменен на Короминоса Торреса.

Чемпионат Испании

Лига 1

16-й тур

"Эйбар" - "Валенсия" - 1:1 (0:1)

Голы: Родриго, 29 (0:1). Шарлес, 56 - с пенальти (1:1).

"Эйбар": Асьер Риесго, Рамис, Хосе Анхель, Пенья, Оливейра, Кукурелья (Де Бласис, 69), Диоп, Хоан Хордан, Орельяна, Серхио Энрич (Эскаланте, 82), Шарлес (Кике, 90).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 42), Парехо, Васс, Кокелен (Пиччини, 45+1), Солер, Родриго, Черышев (Торрес, 82), Мина.

Предупреждение: Родриго, 78.

Судья: Кордеро Вега.

15 декабря. Эйбар. Стадион "Municipal de Ipurua".