"Валенсия" разгромила "Леганес" и сократила отставание от "Барселоны" до 1 очка

"Валенсия" на своем поле разгромила "Леганес" в 11-м туре чемпионата Испании - 3:0. В первом тайме хозяева усилиями Даниэля Парехо вышли вперед. Во второй половине "летучие мыши" преимущество развили - забивали Родриго и Мина.

"Валенсия" занимает второе место после 11 туров, в активе команды 27 очков. "Летучие мыши" сократили отставание от идущей первой "Барселоны" до одного очка. Однако у каталонцев игра в запасе.

Лига 1

11-й тур

"Валенсия" - "Леганес" - 3:0 (1:0)

Голы: Парехо, 14 (1:0). Родриго, 71 (2:0). Мина, 82 - с пенальти (3:0).

"Валенсия": Нету, Гарай, Монтойя, Хосе Гайя, Мурильо, Парехо, Кондогбья, Солер (Перейра, 65), Дзадза (Мина, 72), Родриго (Лато, 86), Гонсалу Гедеш.

"Леганес": Куэльяр, Муньос, Сиовас, Сальдуа (Тито, 73), Рико, Брашанац, Моран (Херард Гумбау, 60), Габриэл, Эрасо (Эль-Жар, 69), Шимановски, Бовю.

Предупреждения: Муньос, 14. Бовю, 84. Парехо, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

04 ноября. Валенсия. Стадион "Mestalla".