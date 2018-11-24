"Валенсия" Черышева против "Райо Вальекано": смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"

В субботу, 23 ноября, "Валенсия" примет "Райо Вальекано" в рамках 13-го тура чемпионата Испании. Игра начнется в 18.15 по московскому времени

В текущем сезоне "Валенсия" идет в нижней части турнирной таблицы, набрав 14 очков в 12 играх. При этом восемь игр из 12 завершились вничью. Цвета команды защищает лучший бомбардир сборной России на чемпионате мира-2018 Денис Черышев. В текущем сезоне на его счету 10 матчей, 1 гол и 1 передача во всех турнирах. Из-за травмы он не выходил на поле с 20 октября и, скорее всего, пропустит и встречу с "Райо".

"Райо Вальекано" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 7 очков в 12 встречах.

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Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей