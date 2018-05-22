"Валенсия" продлила контракт с Гайей до 2023 года

"Валенсия" в Твиттере сообщила о подписании нового контракта с защитником Хосе Гайей. Соглашение с 22-летним игроком обороны рассчитано до лета 2023 года. Сумма отступных, указанная в договоре, составляет 100 миллионов евро.

Напомним, Гайя - воспитанник "Валенсии". Он дебютировал за основной состав "летучих мышей" в 2012 году. В прошлом сезоне он провел за клуб 38 матчей, отдав 3 голевые передачи и получив 11 желтых карточек.

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