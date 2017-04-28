"Валенсия" продала 36 тысяч сезонных абонементов

За год число болельщиков, являющихся держателями сезонных абонементов "Валенсии", выросло с 34 до 36 тысяч. Об этом рассказал директор испанского клуба по развитию бизнеса Хулиан Салас во время своего московского мастер-класса для студентов факультета "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

– Средний показатель посещаемости на 55–тысячной "Месталье" у нас в этом году равен 90 процентам, – сказал Салас. – Несмотря на то что мы в прошлом сезоне не прошли в еврокубки, да и в этом пока не демонстрируем особых результатов, у нас за год произошло существенное – на две тысячи человек – увеличение числа держателей сезонных абонементов.

Связываем это с надеждами, которые наши поклонники испытывают после прихода в клуб нового владельца, сингапурского миллиардера Питера Лима, объявившего о своем намерении вернуть "Валенсию" в число испанских грандов и со временем превратить ее в клуб, конкурентоспособный на глобальном уровне. Кстати, после смены собственника увеличилось число наших болельщиков и за пределами Испании, прежде всего, в странах Азии. На данный момент мировую аудиторию "Валенсии" оцениваем примерно в 65 миллионов человек.