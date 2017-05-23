"Валенсия" представила Марселино в качестве нового главного тренера

"Валенсия" провела презентацию нового главного тренера команды Марселино. Еще в начале месяца испанский клуб заключил со специалистом, который с прошлого лета был без работы, контракт, вступающий в силу с 1 июля.

- Моя цель заключается в том, чтобы сделать "Валенсию" конкурентоспособной командой и выиграть в первом туре чемпионата Испании, а затем во втором и так далее, - отметил Марселино. - Шаг за шагом. Меня привлекли задачи, которые ставит перед собой клуб.