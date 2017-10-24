"Валенсия" победила "Сарагосу" в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

"Валенсия" на выезде обыграла "Сарагосу" (2:0) в первом матче 1/16 финала Кубка Испании. Голами отметились Морено Родриго и Даниэль Парехо. Бывший защитник "Зенита" Эсекиэль Гарай попал в заявку на игру, но на поле не появился.

В другой встрече этой стадии "Хетафе" дома уступил "Алавесу". Гости одержали победу благодаря голу Кристиана Сантоса.

Ответные матчи 1/16 финала Кубка Испании состоятся 29 ноября.

Кубок Испании

1/16 финала

Первый матч

"Сарагоса" - "Валенсия" - 0:2 (0:0)



Голы: Родриго, 81 (0:1). Парехо, 90 (0:2).

24 октября. Сарагоса. Стадион La Romareda.

"Хетафе" - "Алавес" - 0:1 (0:0)

Гол: Сантос, 87.

24 октября. Хетафе. Стадион Coliseum Alfonso Perez.