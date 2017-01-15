"Валенсия" победила "Эспаньол" и прервала 8-матчевую безвыигрышную серию

"Валенсия" взяла верх над "Эспаньолом" в матче 18-го тура чемпионата Испании - 2:1. Эта победа стала первой для команды в ла лиге под руководством Воро. "Летучие мыши" прервали восьмиматчевую безвыигрышную серию, длившуюся с октября, и покинули зону вылета.

Чемпионат Испании

Ла лига

18-й тур

"Валенсия" - "Эспаньол" - 2:1 (1:0)

Голы: Монтойя, 17 (1:0). Мина, 73 (2:0). Давид Лопес, 85 (2:1).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Монтойя, Хосе Гайя, Сантос (Марио Суарес, 89), Э.Перес, Парехо, Солер, Нани, Мина (Баккали, 90+3), Эль-Хаддади (Жоау Канселу, 67).

"Эспаньол": Диего Лопес, Дуарте, Д.Рейес, Кариколь, Хурадо, Фуэго, Сальва Севилья (Х.Рейес, 69), Давид Лопес, Э.Перес, Альваро Васкес (Мелендо, 54), Морено.

Предупреждения: Солер, 54. Парехо, 56. Хосе Гайя, 57. Эль-Хаддади, 59. Диегу Алвес, 75.

Судья: Санчес Мартинес.