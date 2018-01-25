"Валенсия" по пенальти обыграла "Алавес" и вышла в полуфинал Кубка Испании

"Валенсия" вышла в полуфинал Кубка Испании. В ответном матче 1/4 финала "летучие мыши" уступили "Алавесу" со счетом 1:2. Такой же счет был зафиксирован в первом поединке, и дело дошло до серии пенальти. Отметим, что в ответной встрече было показано 11 желтых карточек.

Ранее в полуфинал также пробилась "Севилья" обыгравшая "Атлетико" (2:1, 3:1), в эти минуты ответный поединок проводят "Реал" - "Леганес" (первый матч - 1:0), завтра же встретятся "Барселона" и "Эспаньол" (первый матч - 0:1).

Кубок Испании

1/4 финала

Ответный матч

"Алавес" - "Валенсия" - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0). Пенальти - 2:3

Голы: Эль-Хаддади, 73 (1:0). Мина, 77 (1:1). Собрино, 86 (2:1).

Серия пенальти: Томас Пина - 1:0. Родриго - 1:1. Педраса - 1:1 (вратарь). Мина - 1:2. Перес - 1:2 (вратарь). Кондогбья - 1:2 (вратарь). Эль-Хаддади - 2:2. Хосе Гайя - 2:3. Собрино - 2:3 (мимо).

"Алавес": Сивера, Лагуардия, Эли (Демирович, 85), Дуарте, Агиррегабирия, Томас Пина, Торрес, Ибаи Гомес (Перес, 72), Гвидетти (Эль-Хаддади, 72), Собрино, Педраса.

"Валенсия": Доменеч, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Гарай, 23), Везу, Парехо, Кондогбья, Максимович (Мина, 77), Дзадза, Вьетто (Родриго, 59), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Торрес, 48. Максимович, 50. Везу, 61. Педраса, 66. Кондогбья, 79. Эль-Хаддади, 80. Парехо, 85. Гонсалу Гедеш, 93. Томас Пина, 96. Дуарте, 97. Мина, 103.

Судья: Альварес Искиэрдо.