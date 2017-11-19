"Валенсия" переиграла "Эспаньол

"Валенсия" на выезде обыграла "Эспаньол" в матче 12-го тура чемпионата Испании. Это восьмая подряд победа для подопечных Марселино Гарсии Тораля.

После 12 туров "Валенсия" идет на втором месте в турнирной таблице, а "Эспаньол" - на 13-м.

Чемпионат Испании

12-й тур

"Эспаньол" - "Валенсия" - 0:2 (0:0)

Голы: Кондогбья, 67 (0:1). Мина, 83 (0:2).

"Эспаньол": Пау Лопес, Давид Лопес, Налду, Кариколь, Фуэго, Виктор Санчес, Дардер, Серхио Гарсия, Пьятти (Перес, 73), Леу Баптистан (Хурадо, 15), Морено.

"Валенсия": Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Мурильо (Гарай, 66), Габриэл Паулиста, Лато (Гонсалу Гедеш, 60), Парехо, Кондогбья, Перейра (Солер, 80), Родриго, Мина.

Предупреждения: Мурильо, 29. Монтойя, 49. Лато, 49. Перейра, 79.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

19 ноября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "Корнелья-Эль Прат".