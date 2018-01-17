"Валенсия" переиграла "Алавес" в первом матче 1/4 финала Кубка Испании, "Атлетико" уступил "Севилье"

В первом матче 1/4 финала Кубка Испании "Валенсия" дома обыграла "Алавес" со счетом 2:1. В составе "летучих мышей" отличились нападающие Гонсалу Гедеш и Родриго. У гостей забил форвард Рубен Собрино.

Ответная встреча состоится 24 января.

В другой встрече "Севилья" на выезде переиграла "Атлетико" – 2:1. Ответный матч пройдет 23 января.

Кубок Испании

1/4 финала

Первый матч

"Валенсия" - "Алавес" - 2:1 (0:0)

Голы: Собрино, 66 (0:1). Гонсалу Гедеш, 73 (1:1). Родриго, 82 (2:1).

"Валенсия": Доменеч, Гарай, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Перейра (Родриго, 58), Дзадза, Вьетто (Мина, 71), Гонсалу Гедеш.

"Алавес": Сивера, Алексис, Марипан, Дьегес, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо (Педраса, 68), Торрес, Перес (Ибаи Гомес, 76), Гвидетти (Эль-Хаддади, 62), Собрино.

Предупреждения: Томас Пина, 41. Гонсалу Гедеш, 53. Дьегес, 67. Мина, 86. Кондогбья, 90+2.

Удаление: Дьегес (Алавес), 77.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

17 января. Валенсия. Стадион Mestalla.

"Атлетико" - "Севилья" - 1:2 (0:0)

Голы: Диегу Коста, 73 (1:0). Мойя, 80 - в свои ворота (1:1). К.Корреа, 88 (1:2).

"Атлетико": Мойя, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Габи, Коке (Фернандо Торрес, 82), Сауль, Диегу Коста, Гризманн (Феррейра-Карраско, 68), Витоло (А.Корреа, 46).

"Севилья": Рико, Меркадо, Коршья (Гайс, 90), Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Хесус Навас, 75), К.Корреа, Муриэль (Бен Йеддер, 84).

Предупреждения: Меркадо, 59. Сауль, 69.

Судья: Хайме Латре.

17 января. Мадрид. Стадион Wanda Metropolitano.

Расписание матчей Кубка Испании