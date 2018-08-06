"Валенсия" отпустит Родриго только за 120 миллионов евро

Главный тренер "Валенсии" Марселино подчеркнул, что клуб отпустит нападающего Родриго только за ту сумму, которая указана в его контракте. Испанские СМИ пишут о 120 миллионах евро, в которые оценивается 27-летний форвард, попавший в сферу интересов "Реала".

– У Родриго есть в контракте пункт о сумме отступных, – цитирует Marca Марселино. – Любой претендент на него должен эту сумму заплатить. Если игрок согласится при этом на переход, то мы ничего с этим не сможем делать. Нужно соблюдать контракт.