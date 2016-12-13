14:59 | ФУТБОЛ — Испания

"Валенсия" осудила действия фанатов, атаковавших автобус команды

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"Валенсия" осудила действия фанатов, которые после поражения от "Реал Сосьедад" в матче 15-го тура чемпионата Испании (2:3) атаковали автобус фанатов, скандируя непристойные кричалки. Клуб намерен сотрудничать с полицией, чтобы наказать виновных.

- Ничто не может оправдывать насильственное нападение со стороны ультрас, - говорится в заявлении "Валенсии". - Оскорбления и угрозы в адрес игроков и сотрудников не могут быть оправданы. Клуб просит СМИ не относить виновников инцидента к болельщикам "Валенсии". Это радикальная группа, назвавшаяся Ultra Yomus, не является фанатами и их действия не должны быть идентифицированы с великими поклонниками нашей команды. Клуб будет сотрудничать с полицией, чтобы наказать нарушителей закона.

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