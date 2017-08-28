"Валенсия" опровергла слова Кондогбья о Роналду и Месси

"Валенсия" на своей странице в Твиттере опровергла информацию о словах полузащитника Жоффре Кондогбья, который якобы назвал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим игроком мира после вопроса журналиста о форварде "Реала" Криштиану Роналду. Португалец пропустил матч 2-го тура чемпионата Испании против "летучих мышей" из-за дисквалификации, и журналист спросил у Кондогбья, считает ли он, что сопернику "не хватало лучшего игрока мира". На что тот ответил, что не знает, что Месси играет за "Реал".

– Клуб хочет полностью опровергнуть некоторые заявления, которые ложно приписываются Кондогбья, в которых он якобы говорил о Месси, – говорится в заявлении "Валенсии".