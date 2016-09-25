"Валенсия" одержала вторую победу в чемпионате подряд

"Валенсия" обыграла "Леганес" в матче 6-го тура чемпионата Испании – 2:1. Валенсианцы проиграли четыре стартовых матча сезона, после чего на пост исполняющего обязанности главного тренера был назначен Воро. Под его руководством команда одерживает уже вторую победу подряд.
Чемпионат Испании
Ла лига
6-й тур
"Леганес" – "Валенсия" – 1:2 (1:1)
Голы: Шимановски, 21 (1:0). Нани, 34 (1:1). Марио Суарес, 52 (1:2).
Нереализованный пенальти: Шимановски (Л), 62 (вратарь).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/