"Валенсия" одержала шестую победу подряд в чемпионате Испании, обыграв "Алавес"

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Валенсия" на выезде переиграла "Алавес" со счетом 2:1. В составе "летучих мышей" по разу отличились Симоне Дзадза и Родриго, у хозяев забил Алексис.

Отметим, что эта победа стала для валенсийцев шестой кряду в ла лиге.

Чемпионат Испании

Ла лига

10-й тур

"Алавес" - "Валенсия" - 1:2 (0:1)

Голы: Дзадза, 34 (0:1). Алексис, 49 (1:1). Родриго, 66 - с пенальти (1:2).

"Алавес": Пачеко, Алексис, Эли, Карлос Вигарай, Дьегес, Томас Пина (Собрино, 81), Вакасо, Гарсия, Эль-Хаддади (Кркич, 73), Педраса, Сантос.

"Валенсия": Нету, Гарай, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Кондогбья, Перейра, Солер (Максимович, 87), Дзадза (Мина, 79), Родриго, Гонсалу Гедеш (Лато, 77).

Предупреждения: Габриэл Паулиста, 17. Карлос Вигарай, 23. Сантос, 35. Эли, 65. Дьегес, 76. Гарсия, 86.

Судья: Гонсалес Гонсалес (Испания).

28 октября. Витория. Стадион Mendizorroza.

Турнирная таблица - здесь