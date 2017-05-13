"Валенсия" обыграла в гостях "Эспаньол"

"Валенсия" обыграла "Эспаньол" в матче 37-го тура чемпионата Испании - 1:0. Единственный мяч провел Хосе Гайя на 75-й минуте.
Чемпионат Испании
Ла лига
37-й тур
"Эспаньол" - "Валенсия" - 0:1 (0:0)
Гол: Хосе Гайя, 75.
"Эспаньол": Диего Лопес, Рейес, Кариколь, Наварро (Рока, 68), Хурадо (Мелендо, 86), Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Перес (Кайседо, 72), Леу Баптистан, Морено.
"Валенсия": Доменеч, Гарай (Сантос, 46), Мангала, Монтойя, Хосе Гайя, Парехо, Медран, Нани, Орельяна (Солер, 67), Дзадза, Родриго (Эль-Хаддади, 86).
Предупреждения: Нани, 34. Орельяна, 59. Медран, 81. Монтойя, 85.
Судья: Окон Арраис.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/