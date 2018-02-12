"Валенсия" обыграла в дерби "Леванте" и снова обошла "Реал"

"Валенсия" в матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла на своем поле соседей из "Леванте" - 3:1. По мячу в составе "летучих мышей" забили Санти Мина, Лусиано Виетто и Даниэл Парехо.

Команда прервала неудачную серию из трех поражений подряд. "Валенсия" набрала 43 очка и снова обошла в турнирной таблице "Реал". "Летучие мыши" занимают третье место.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

"Валенсия" - "Леванте" - 3:1 (1:1)

Голы: Мина, 17 (1:0). Постиго, 18 (1:1). Вьетто, 65 (2:1). Парехо, 89 - с пенальти (3:1).

"Валенсия": Нету, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кондогбья (Кокелен, 73), Солер (Максимович, 90+1), Вьетто (Дзадза, 79), Мина, Гонсалу Гедеш.

"Леванте": Ойер Оласабаль, Луна, Коке (Боатенг, 87), Постиго, Робер, Дукуре (Барди, 72), Кампанья, Моралес, Лукич (Рохер, 73), Паццини, Иви Лопес.

Предупреждения: Робер, 13. Вьетто, 48. Мина, 57. Хосе Гайя, 72. Барди, 84. Постиго, 84. Луна, 88.

Судья: Медье Хименес.

11 февраля. Валенсия. Стадион "Mestalla".