"Валенсия" обыграла "Уэску", Черышев отдал голевую передачу

"Валенсия" выиграла матч 17-го тура чемпионата Испании против "Уэски" (2:1).

В составе хозяев на 25-й минуте отличился Даниэль Парехо. Голевую передачу ему отдал российский полузащитник Денис Черышев. У гостей на 72-й минуте с пенальти забил Кучо. В концовке победный мяч забил Кристиано Пиччини.

"Валенсия" набрала 22 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. У "Уэски" восемь очков и последнее место.

В следующем туре "Уэска" примет "Бетис", а "Валенсия" на выезде сыграет с "Алавесом".

Чемпионат Испании

Ла лига

17-й тур

"Валенсия" - "Уэска" - 2:1 (1:0)

Голы: Парехо, 25 (1:0). Кучо, 72 - с пенальти (1:1). Пиччини, 90+4 (2:1).

"Валенсия": Нету, Гарай, Пиччини, Хосе Гайя, Диакаби, Парехо, Васс (Батшуайи, 75), Солер, Родриго, Черышев, Мина (Торрес, 71).

"Уэска": Сантамария, Эчейта, Инсуа Бланко, Акапо, Мирамон, Мусто (Састре, 87), Мойсес Гомес, Ривера (Хуанхо Камачо, 89), Мелеро (Лонго, 67), Феррейро, Кучо.

Предупреждения: Мина, 31. Черышев, 34. Гарай, 49. Инсуа Бланко, 55. Родриго, 63. Лонго, 82. Хосе Гайя, 84. Ривера, 84. Солер, 88.

Судья: Хиль Мансано.

23 декабря. Валенсия. Стадион "Месталья".

Все о чемпионате Испании - здесь.