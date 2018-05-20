"Валенсия" обыграла "Депортиво" и завершила чемпионат Испании на четвертом месте

"Валенсия" обыграла "Депортиво" (2:1) в матче последнего, 38-го тура чемпионата Испании.

В составе хозяев отличились Симоне Дзадза и Гонсалу Гедеш. У гостей гол в активе Лукаса Переса. "Валенсия" набрала 73 очка и завершила сезон на четвертом месте, завоевав право сыграть в Лиге чемпионов. "Депортиво" вылетел в низший дивизион - 29 очков и 18-е место.

Чемпионат Испании

Ла лига

38-й тур

"Валенсия" - "Депортиво" - 2:1 (1:0)

Голы: Дзадза, 28 (1:0). Гонсалу Гедеш, 77 (2:0). Лукас, 80 (2:1).

"Валенсия": Доменеч, Гарай, Хосе Гайя, Мурильо, Начо Видаль, Парехо (Кондогбья, 62), Максимович, Солер, Дзадза (Мина, 64), Родриго (Вьетто, 67), Гонсалу Гедеш.

"Депортиво": Коваль (Тытонь, 83), Фернандо Наварро, Крун-Дели, Хуанфран, Луизинью, Валентин (Адриан, 62), Садик, Москера, Эмре Чолак, Баккали (Лукас, 59), Валье.

Судья: Медье Хименес

20 мая. Валенсия. Стадион "Месталья".