20:44 | ФУТБОЛ — Испания

"Валенсия" объявила об уходе Пранделли

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Главный тренер "Валенсии" Чезаре Пранделли подал в отставку, информирует пресс-служба "летучих мышей". Исполняющим обязанности главного тренера назначен Воро. Напомним, что 59-летнйи итальянец принял команду в октябре и в восьми матчах чемпионата Испании одержал с ней только одну победу - в дебютной игре со "Спортингом" (2:1).

"Валенсия" занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги и только по дополнительным показателям не попадает в зону вылета. Пранделли - четвертый главный тренер "Валенсии" за 2016 год. Ранее ее возглавляли Нуну, Гэри Невилл и Пако Айестеран.

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Материалы REN-TV

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