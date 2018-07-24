"Валенсия" объявила о переходе защитника "Спортинга" Пиччини

Защитник лиссабонского "Спортинга" Кристиано Пиччини перешел в "Валенсию", сообщает официальный сайт испанского клуба. Контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.
В соглашении прописана сумма отступных в 80 миллионов евро. Итальянец завтра будет официально представлен в качестве игрока "Валенсии" и пообщается с журналистами.
25-летний футболист в прошлом сезоне провел 40 матчей за "Спортинг" и записал в свой актив три результативные передачи.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2017-2018/