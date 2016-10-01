"Валенсия" объявила о назначении Пранделли главным тренером

Чезаре Пранделли назначен на пост главного тренера "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба. Итальянский специалист заключил двухлетний контракт, к работе он приступит в понедельник. С начала сезона исполняющим обязанности наставника команды работал Пако Айестаран.

Ранее Пранделли возглавлял ряд итальянских клубов, с 2010 по 2014 год возглавлял сборную Италии, с которой взял серебро Euro-2012. После чемпионата мира-2014 он принял "Галатасарай", однако был уволен уже в ноябре, после чего оставался без работы.