21:32 | ФУТБОЛ — Испания

"Валенсия" объявила о назначении Пранделли главным тренером

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Чезаре Пранделли назначен на пост главного тренера "Валенсии", сообщает официальный сайт клуба. Итальянский специалист заключил двухлетний контракт, к работе он приступит в понедельник. С начала сезона исполняющим обязанности наставника команды работал Пако Айестаран. 

Ранее Пранделли возглавлял ряд итальянских клубов, с 2010 по 2014 год возглавлял сборную Италии, с которой взял серебро Euro-2012. После чемпионата мира-2014 он принял "Галатасарай", однако был уволен уже в ноябре, после чего оставался без работы.

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