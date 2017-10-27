"Валенсия" намерен выкупить у "Интера" права на Кондогбья

Руководство "Валенсии" планирует выкупить у "Интера"​ права на полузащитника Жоффре Кондогбья. Как сообщает Football Italia, испанский клуб уже сообщил черно-синим о намерении заплатить 25 миллионов евро за 24-летнего француза, который был арендован летом на один сезон.

Отмечается, что "Валенсия" уже согласовала с игроком контракт на 4 года с зарплатой 3,5 миллиона евро и суммой отступных 80 миллионов евро. Тем не менее, у "Интера" останется 30 процентов прав на сумму, за которую хавбек будет продан в будущем.

В текущем сезоне Кондогбья сыграл в 7 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.