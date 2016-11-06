"Валенсия" на выезде уступила "Сельте"

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях проиграла "Сельте" со счетом 1:2. В другом матче "Эспаньол" и "Атлетик" поделили очки.

Чемпионат Испании

Примера

11-й тур

"Сельта" – "Валенсия" – 2:1 (1:1)

Голы: Парехо, 32 – с пенальти (0:1). Ронкалья, 43 (1:1). Гвидетти, 77 (2:1).

"Сельта": Рубен Бланко, Ронкалья, Фонтас, Хонни, Костас, Васс, Эрнандес, Радоя (Диас, 70), Систо (Планас, 90+2), Аспас, Гвидетти (Диоп, 85).

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Мангала, Монтойя, Жоау Канселу, Марио Суарес, Парехо, Медран (Мина, 80), Нани, Родриго, Картабия (Эль-Хаддади, 80).

Предупреждения: Гвидетти, 22. Хонни, 32. Костас, 32. Марио Суарес, 59. Аспас, 76. Фонтас, 86. Рубен Бланко, 89.

Судья: Клос Гомес (Испания).

"Эспаньол" – "Атлетик" – 0:0

"Эспаньол": Диего Лопес, Д.Рейес, Кариколь, Хурадо, Фуэго, Виктор Санчес, Давид Лопес, Пьятти (Кайседо, 63), Перес, Леу Баптистан (Х.Рейес, 85), Морено.

"Атлетик": Аррисабалага, Баленсиага, Эчейта (Де Маркос, 38), Боведа, Альварес, Микель Рико, Эрасо, Весга, Адурис (Рауль Гарсия, 61), Иньяки Уильямс, Мерино (Икер Муниаин, 71).

Предупреждения: Эрасо, 6. Фуэго, 12. Микель Рико, 45.

Судья: Трухильо Суарес (Испания).