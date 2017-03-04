"Валенсия" на матч с "Атлетико" выйдет в форме, посвященной 8 марта

"Валенсия" на своем официальном сайте объявила, что на предстоящий матч чемпионата Испании с "Атлетико" выйдет в специальной форме. На рукавах футболок будут размещены эмблемы движения в поддержку прав женщин с соответствующей надписью на месте логотипа титульного спонсора. Такая акция клубом проводится в преддверии 8 марта.
С 2015 года "Валенсия" участвует в программе ООН по защите прав женщин.
📝El @valenciacf celebra el #DíaInternacionalDeLaMujer luciendo el logo de @ONUMujeres en el #AtletiValencia 👉 https://t.co/iJQLzMo3lk pic.twitter.com/BwKOrn9KKt– Valencia CF (@valenciacf) 3 марта 2017 г.