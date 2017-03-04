12:57 | ФУТБОЛ — Испания

"Валенсия" на матч с "Атлетико" выйдет в форме, посвященной 8 марта

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"Валенсия" на своем официальном сайте объявила, что на предстоящий матч чемпионата Испании с "Атлетико" выйдет в специальной форме. На рукавах футболок будут размещены эмблемы движения в поддержку прав женщин с соответствующей надписью на месте логотипа титульного спонсора. Такая акция клубом проводится в преддверии 8 марта.

С 2015 года "Валенсия" участвует в программе ООН по защите прав женщин.

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