19:10 | ФУТБОЛ — Испания

"Валенсия" и "Севилья" голов друг другу не забили

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Матч 32-го тура чемпионата Испании между "Валенсией" и "Севильей" завершился вничью – 0:0.

Чемпионат Испании

Ла лига

32-й тур

"Валенсия" – "Севилья" – 0:0

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Мангала, Монтойя, Лато, Перес, Парехо (Мина, 87), Солер, Орельяна (Нани, 80), Дзадза, Эль-Хаддади (Жоау Канселу, 73).

"Севилья": Рико, Пареха, Эскудеро, Мариану, Лангле, Иборра, Н`Зонзи, Сарабия, Витоло (Йоветич, 15), Корреа, Васкес (В.Монтойя, 82).

Предупреждения: Лато, 22. Перес, 30. Солер, 50. Йоветич, 65. Иборра, 70.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

16 апреля. Валенсия. Стадион Mestalla.

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