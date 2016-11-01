00:38 | ФУТБОЛ — Испания

"Валенсия" и "Депортиво" обменялись голами

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В матче 10-го тура чемпионата Испании "Валенсия" в гостях сыграла вничью с "Депортиво" – 1:1. Счет открыл полузащитник хозяев Эмре Чолак. В начале второго тайма ответный мяч забил нападающий "Валенсии" Родриго Морено.

Чемпионат Испании

Лига 1

10-й тур

"Депортиво" – "Валенсия" – 1:1 (1:0)

Голы: Эмре Чолак, 45+2 (1:0). Родриго, 56 (1:1).

"Депортиво": Тытонь, Сидней, Хуанфран (Фернандо Наварро, 85), Луизинью, Альбентоса, Москера, Бруну Гама, Борхес (Гильерме, 76), Эмре Чолак, Андоне (Бабел, 79), Морено.

"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Мангала, Абденнур (Эль-Хаддади, 53), Монтойя, Жоау Канселу, Марио Суарес, Перес (Медран, 68), Парехо, Нани, Родриго (Картабия, 74).

Предупреждения: Нани, 34. Мангала, 54. Альбентоса, 60. Гарай, 64. Перес, 66. Монтойя, 90+2.

Судья: Гонсалес Гонсалес.

31 октября. Ла-Корунья. Стадион Riazor.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/

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