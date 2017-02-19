"Валенсия" дома победила "Атлетик"

"Валенсия" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании обыграла "Атлетик" - 2:0. Голами отметились Нани и Симоне Дзадза.
Чемпионат Испании
Ла лига
23-й тур
"Валенсия" - "Атлетик" - 2:0 (2:0)
Голы: Нани, 13 (1:0). Дзадза, 45+1 (2:0).
"Валенсия": Диегу Алвес, Гарай, Сикейра, Мангала, Монтойя (Жоау Канселу, 79), Перес (Солер, 71), Парехо, Нани, Орельяна (Баккали, 84), Дзадза, Эль-Хаддади.
"Атлетик": Ираисос, Боведа, Де Маркос, Ляпорт (Эчейта, 30), Саборит, Лекуэ (Адурис, 53), Рауль Гарсия, Итурраспе (Иньяки Уильямс, 53), Сан-Хосе, Эрасо, Икер Муниаин.
Предупреждение: Рауль Гарсия, 29.
Судья: Фернандес Борбалан.
19 февраля. Валенсия. Стадион "Месталья".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/spain/laleague/2016-2017/