"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Севильей" Промеса

"Валенсия" и "Севилья" сыграли вничью в матче 15-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в состае "летучих мышей" отметился защитник Муктар Диакаби, у андалусийцев отличился нападающий Пабло Сарабия.

Российский нападающий "Валенсии" Денис Черышев провел на поле 30 минут. Экс-спартаковец Квинси Промес, выступающий за "Севилью", отыграл 90 минут и получил желтую карточку.

"Севилья" набрала 28 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. "Валенсия" с 18 баллами занимает 12 строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

15-й тур

"Валенсия" - "Севилья" - 1:1 (0:0)

Голы: Сарабия, 55 (0:1). Диакаби, 90+2 (1:1).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста (Диакаби, 63), Парехо, Васс, Кокелен, Солер, Родриго, Мина (Батшуайи, 69), Гонсалу Гедеш (Черышев, 61).

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро, Гомес, Банега, Васкес (Амаду, 77), Бен Йеддер (Муриэль, 85), Сарабия, Промес, Андре Силва.

Предупреждения: Васкес, 36. Промес, 37. Меркадо, 45. Андре Силва, 90+1.

Судья: Эстрада Фернандес.

08 декабря. Валенсия. Стадион "Месталья".

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