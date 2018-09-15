"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"

"Валенсия" в домашнем матче 4-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Бетисом" (0:0). Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
Чемпионат Испании
Лига 1
4-й тур
"Валенсия": Доменеч, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья (Васс, 14), Гамейро, Родриго, Черышев (Батшуайи, 77), Торрес (Гонсалу Гедеш, 63).
"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо, Гуардадо, Будебуз (Ло Сельсо, 78), Каналес, Инуи (Хоакин, 63), Санабрия (Леон, 68), Франсис Герреро.
Предупреждения: Торрес, 16. Парехо, 31. Санабрия, 36. Пиччини, 62. Габриэл Паулиста, 74. Диакаби, 76. Гуардадо, 77. Пау Лопес, 81. Батшуайи, 90+2.
Судья: Эрнандес Эрнандес.
15 сентября. Валенсия. Стадион "Месталья".
Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/