"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Бетисом"

"Валенсия" в домашнем матче 4-го тура чемпионата Испании сыграла вничью с "Бетисом" (0:0). Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.

Чемпионат Испании

Лига 1

4-й тур

"Валенсия" – "Бетис" – 0:0

"Валенсия": Доменеч, Пиччини, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья (Васс, 14), Гамейро, Родриго, Черышев (Батшуайи, 77), Торрес (Гонсалу Гедеш, 63).

"Бетис": Пау Лопес, Сидней, Бартра, Манди, Фирпо, Гуардадо, Будебуз (Ло Сельсо, 78), Каналес, Инуи (Хоакин, 63), Санабрия (Леон, 68), Франсис Герреро.

Предупреждения: Торрес, 16. Парехо, 31. Санабрия, 36. Пиччини, 62. Габриэл Паулиста, 74. Диакаби, 76. Гуардадо, 77. Пау Лопес, 81. Батшуайи, 90+2.

Судья: Эрнандес Эрнандес.

15 сентября. Валенсия. Стадион "Месталья".