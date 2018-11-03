"Валенсия" без Черышева уступила "Жироне"

"Валенсия" с минимальным счетом проиграла "Жироне" в матче 11-го тура чемпионата Испании (0:1). Единственный гол забил хавбек Пере Понс.

Отметим, что российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не принимал участия в этой встрече из-за травмы.

Чемпионат Испании

Лига 1

11-й тур

"Валенсия" - "Жирона" - 0:1 (0:0)

Гол: Пере Понс, 48.

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Васс (Торрес, 85), Кокелен (Гамейро, 84), Кондогбья, Солер (Батшуайи, 73), Родриго, Мина, Гонсалу Гедеш.

"Жирона": Буну, Муньеса, Хонас Ромалью, Эспиноса, Планас, Борха (Сони, 85), Алейкс Гарсия, Пере Понс, Порро, Думбья (Алькала, 60), Робертс (Гранель, 78).

Предупреждения: Хосе Гайя, 28. Думбья, 30. Кокелен, 36. Муньеса, 39. Планас, 40. Буну, 59. Габриэл Паулиста, 78. Кондогбья, 80.

Судья: Альберола Рохас.

03 ноября. Валенсия. Стадион "Месталья".

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