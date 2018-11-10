"Валенсия" без Черышева обыграла "Хетафе"

"Валенсия" обыграла "Хетафе" в матче 12-го тура чемпионата России - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Дани Парехо с пенальти.

В этой игре отсутствовал полузащитник "летучих мышей" Денис Черышев. Россиянин пропустил матч из-за травмы.

Чемпионат Испании

Лига 1

12-й тур

"Хетафе" - "Валенсия" - 0:1 (0:0)

Гол: Парехо, 81 - с пенальти.

"Хетафе": Сория, Антунеш, Кабрера, Суарес, Бруно Гонсалес, Портильо, Максимович, Арамбарри, Анхель (Хайме Мата, 65), Хорхе Молина (Гвардьола, 90+2), Ндиай (Ибаньес, 83).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Васс (Торрес, 90), Кокелен, Солер, Родриго, Мина (Гамейро, 69), Гонсалу Гедеш (Везу, 85).

Предупреждения: Антунеш, 30. Хосе Гайя, 54. Кокелен, 56. Бруно Гонсалес, 75. Гарай, 90+3.

Удаление: Бруно Гонсалес, 79.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа.

10 ноября. Хетафе. Стадион "Coliseum Alfonso Perez".