12:00 | Футбол — Испания

"Валенсия" Черышева против "Бетиса": смотрите видеотрансляцию матча на сайте "СЭ"

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В матче 4-го тура чемпионата Испании по футболу в пятницу, 15 сентября, "Валенсия" принимает "Бетис".

 "СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Валенсия" - "Бетис" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 19.30 (время московское).

Валенсия - Бетис

Чемпионат Испании по футболу: турнирная таблица ла лига, календарь и результаты матчей

 

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